При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек. Об этом сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление главы шиитского народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Джавада Казема Аль-Рабиави.

Он отметил, что еще 35 человек получили ранения. Под обломками находится ряд погибших, добавил глава ополчения.

По данным телеканала Al Arabiya, погибшими числятся 25 участников народного ополчения.

Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь Майкл Помпео отправился в поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы обсудить удар по объектам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

29 декабря американские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по позициям ливанской группировки «Хезболла» в Ираке и Сирии. В Пентагоне объяснили нанесение ударов по пяти объектам «Катаиб Хезболлах» нападениями членов проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. В частности, речь идет о ракетном обстреле 28 декабря американской военной базы, расположенной недалеко от иракского города Киркук. Тогда погиб погиб американский военный, служащий по контракту. Еще несколько военнослужащих были ранены.