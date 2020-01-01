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Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

Власти Ирана заплатят «очень большую цену» в случае, если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов. Об этом в своем Twitter заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Иран понесет полную ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов [в Ираке], они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С Новым годом!», — написал американский лидер.

По его словам, сотрудники дипмиссии США в Багдаде в настоящее время находятся в безопасности, а «бойцы вместе с самой смертоносной военной техникой были немедленно отправлены на место происшествия» (речь идет об отправке дополнительных военных сил для защиты посольства Вашингтона в Ираке). «Спасибо президенту и премьер-министру Ирака за их быстрый ответ на запрос», — добавил Трамп. 

Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота американского диппредставительства в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных. СМИ со ссылкой на источники писали, что посол США в Ираке Мэтт Тьюллер и все сотрудники посольства покинули Ирак из-за угроз безопасности.  

После атаки на здание американской дипмиссии в Багдаде посол США в Багдаде глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке. По его словам, власти Ирака выполнить свои международные обязательства по защите американских граждан в своей стране. 

США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Политика

Госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter обвинил в нападении на посольство четырех «террористов и иранских подручных». «Нападение организовали террористы Абу Махди аль-Мухандис и Каис аль-Хазали, а помогали иранские подручные Хади аль-Амари и Фалех аль-Файяд», — написал он, прикрепив к посту фотографии. Сотрудник Госдепартамента заявлял, что США имеют право отвечать «где угодно» на те действия Ирана, которые Вашингтон считает угрозой безопасности на Ближнем Востоке.   

Теги: Дональд Трамп, Ирак, Иран
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