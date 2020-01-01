Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

Власти Ирана заплатят «очень большую цену» в случае, если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов. Об этом в своем Twitter заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Иран понесет полную ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов [в Ираке], они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С Новым годом!», — написал американский лидер.

По его словам, сотрудники дипмиссии США в Багдаде в настоящее время находятся в безопасности, а «бойцы вместе с самой смертоносной военной техникой были немедленно отправлены на место происшествия» (речь идет об отправке дополнительных военных сил для защиты посольства Вашингтона в Ираке). «Спасибо президенту и премьер-министру Ирака за их быстрый ответ на запрос», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота американского диппредставительства в Багдаде в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных. СМИ со ссылкой на источники писали, что посол США в Ираке Мэтт Тьюллер и все сотрудники посольства покинули Ирак из-за угроз безопасности.