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Политика ,  
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Еврокомиссия согласовала отделение оператора ГТС от «Нафтогаза»

Еврокомиссия согласовала отделение независимой газотранспортной системы (ГТС) от «Нафтогаза» на Украине. Об этом в своем Twitter сообщил заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович.

«Рады отправить письмо, подтверждающее, что недавно созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен и готов к работе в соответствии с законодательством ЕС», — написал Шефчович. Он добавил, что это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

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24 декабря Национальная комиссия Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сертифицировала государственную компанию «Оператор ГТС Украины». Таким образом, ГТС сможет начать работу с 1 января 2020 года.

Ранее транспортировкой и хранением газа на Украине занималась госкомпания «Нафтогаз». Чтобы работать по правилам Евросоюза в Киеве решили выделить из нее независимого оператора газотранспортной системы. Это обязательство Украина приняла на себя в рамках Третьего энергетического пакета европейского энергосообщества.

31 декабря истекает срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину. Москва и Киев после длительных консультаций в Берлине и Минске договорились о новом пятилетнем контракте. Украинские СМИ сообщали, что пять украинских компаний подписали с «Газпромом» прямые контракты на поставку газа с 1 января. Вице-премьер Дмитрий Козак опроверг эту информацию. По его словам, подобные вопросы будут обсуждаться после Нового года.

Теги: Украина, Еврокомиссия, «Нафтогаз»
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