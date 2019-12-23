Козак опроверг данные о контрактах на прямые поставки газа на Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в правительстве опроверг информацию о том, что «Газпром» заключил контракты с украинскими компаниями на прямые поставки газа, передает «РИА Новости». По его словам, связанные с этим вопросы будут обсуждаться после нового года.

«Сегодня на Украине разгорается буря в стакане по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ. Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, [нет,] мы не намерены поставлять, будем действовать строго в рамках этого протокола», — сказал вице-премьер.

Россия с 2015 года не поставляет Украине газ напрямую. Украина является лишь транзитной страной, через которую газ идет в Европу. Однако Киев использует реверсные схемы, закупая газ уже у европейских трейдеров.

«Интерфакс-Украина» 22 декабря сообщил, что несколько украинских компаний заключили с «Газпромом» прямые контракты на поставку газа с 1 января 2020 года. Источник РБК, близкий к «Нафтогазу», сообщил, что слышал о том, что украинские компании подписывали договора о покупке газа из России, но не сообщил названий. Источник из числа контрагентов «Газпрома» сообщил РБК, что в компании не знают про эти контракты.

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