На Украине сертифицировали нового оператора ГТС

Национальная комиссия Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сертифицировала государственную компанию «Оператор ГТС Украины». Сообщение об этом размещено на сайте НКРЭКУ.

Таким образом, оператор газотранспортной системы Украины получил необходимую лицензию и сможет начать работу с 1 января 2020 года.

О том, что Национальная комиссия выдала разрешение оператору ГТС, сообщил также глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. «Мы выдаем нашему оператору лицензию на право ведения деятельности по транспортировке природного газа», — сказал он (цитата по УНИАН).

До этого транспортировку и хранение газа на Украине осуществляла госкомпания «Нафтогаз». Выделить из «Нафтогаза» независмого оператора газотранспортной системы Украине необходимо было для того, чтобы работать по правилам Евросоюза. Соответствующие обязательства Киев принял на себя в рамках Третьего энергетического пакета Европейского Энергосообщества.

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза и стран-соседей (Energy Community) подтвердил, что оператор газотранспортной системы Украины работает в соответствии с требованиями европейского законодательства 17 декабря.