В «Нафтогазе» назвали вероятную дату согласования договора по транзиту

Условия договора по транзиту российского газа через территорию Украины могут быть согласованы 27 декабря. Об этом в Facebook написал исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«26 декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия контрактов», — сообщил Витренко. По его словам, каждая из сторон имеет свои варианты документов и представители топливных компаний будут обсуждать общий вариант. «Надеемся, что условия договоров удастся согласовать в пятницу, 27 декабря», — добавил топ-менеджер «Нафтогаза».

Витренко отметил, что «Нафтогаз» не собирается поступаться национальными интересами и заключение договора на транзит газа не подразумевает одни только уступки со стороны Киева. В случае неудачи Украина готова работать над документом и после 27 декабря, добавил он.

По итогам заседаний трехсторонней контактной группы в Минске и Берлине 19 и 20 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» договорились подписать контракт о транзите до 29 декабря.