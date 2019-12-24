В «Нафтогазе» назвали вероятную дату согласования договора по транзиту

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 62,17 (-0,08) Quote, 12:44
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 68,91 (-0,09) Quote, 12:44
Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии Политика, 23:32 Роспотребнадзор проверит торговлю снюсом после слов Медведева Общество, 23:25 «Десятое королевство»: как создать спрос и моду на товары в кризис РБК и Открытие, 23:09 Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей Общество, 23:02 Комиссариат объяснил призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова Общество, 22:58 СК проверит данные об отказе хоронить ветерана на кладбище в Москве Общество, 22:52 Суд оштрафовал бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках Фомина Общество, 22:42 Ледниковый экспресс в Санкт-Морице: шоколад, глинтвейн и Альпы РБК Стиль и Visa, 22:36 Володин предложил Польше принести извинения за солидаризацию с нацистами Политика, 22:24 В «Нафтогазе» назвали вероятную дату согласования договора по транзиту Экономика, 22:17 Сделать дом уютнее: 5 функциональных вещей — себе или в подарок Партнерский материал, 22:06 Турция заявила о разработке позволяющего направить военных в Ливию закона Политика, 22:01 Журналистка сообщила о возврате дела об оправдании террора следователям Общество, 21:55 Полиция задержала организатора съемок клипа на Новом Арбате Технологии и медиа, 21:50
Экономика ,  
0 
В «Нафтогазе» назвали вероятную дату согласования договора по транзиту

Условия договора по транзиту российского газа через территорию Украины могут быть согласованы 27 декабря. Об этом в Facebook написал исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«26 декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия контрактов», — сообщил Витренко. По его словам, каждая из сторон имеет свои варианты документов и представители топливных компаний будут обсуждать общий вариант. «Надеемся, что условия договоров удастся согласовать в пятницу, 27 декабря», — добавил топ-менеджер «Нафтогаза».

«Нафтогаз» объявил о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Экономика

Витренко отметил, что «Нафтогаз» не собирается поступаться национальными интересами и заключение договора на транзит газа не подразумевает одни только уступки со стороны Киева. В случае неудачи Украина готова работать над документом и после 27 декабря, добавил он.

По итогам заседаний трехсторонней контактной группы в Минске и Берлине 19 и 20 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» договорились подписать контракт о транзите до 29 декабря.

До этого времени «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» около $2,9 млрд (с учетом пени) по решению Стокгольмского арбитража о нарушении Москвой действующего договора о транзите.

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет
Экономика

Компании до этого же числа должны заключить мировое соглашение по иску «Газпрома», который рассматривает суд Женевы.

Только после выполнения этих условий должно быть подписано межоператорское соглашение о транзите газа сроком на пять лет. Общий объем поставок топлива через территорию Украины должен составить 225 млрд куб. м.

Теги: транзит газа, «Газпром», «Нафтогаз Украины»
Материалы по теме
В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет
Экономика
Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину
Политика
Аналитики назвали способ нарастить экспорт «Газпрома» в обход Украины
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter