СМИ узнали о контракте украинских компаний с «Газпромом»

По данным источников, несколько предприятий договорились с российским концерном о прямых поставках топлива с 1 января

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Несколько украинских компаний заключили с «Газпромом» прямые контракты на поставку газа с 1 января 2020 года, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник на рынке. Собеседник агентства не стал уточнять, о каких компаниях и объемах поставок идет речь.

По словам источника издания Liga.net на нефтегазовом рынке, контракт с российским концерном подписали пять компаний. Их названия он не привел.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы «Газпрома» и «Нафтогаза».

Прямые поставки российского газа на Украину прекратились в 2015 году. Киев закупает топливо у европейских трейдеров, в том числе по реверсным схемам (поставляется по газопроводу в Европу в обратном направлении).

В конце ноября глава Минэнерго страны Алексей Оржель заявил, что Киев готов обсуждать условия возобновления поставок. Тогда он отметил, что цена должна быть привязана к европейскому индикатору.