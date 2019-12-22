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СМИ узнали о контракте украинских компаний с «Газпромом»
По данным источников, несколько предприятий договорились с российским концерном о прямых поставках топлива с 1 января
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Несколько украинских компаний заключили с «Газпромом» прямые контракты на поставку газа с 1 января 2020 года, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник на рынке. Собеседник агентства не стал уточнять, о каких компаниях и объемах поставок идет речь.

По словам источника издания Liga.net на нефтегазовом рынке, контракт с российским концерном подписали пять компаний. Их названия он не привел.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы «Газпрома» и «Нафтогаза».

Прямые поставки российского газа на Украину прекратились в 2015 году. Киев закупает топливо у европейских трейдеров, в том числе по реверсным схемам (поставляется по газопроводу в Европу в обратном направлении).

В конце ноября глава Минэнерго страны Алексей Оржель заявил, что Киев готов обсуждать условия возобновления поставок. Тогда он отметил, что цена должна быть привязана к европейскому индикатору.

«Газпром» назвал условие возможных поставок газа на Украину
Экономика

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в начале декабря заявил, что единственный вариант, при котором Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене — это «нулевой вариант», в котором обе стороны должны прийти к выгодному решению.

Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская сторона может рассмотреть возможность поставок газа с ценообразованием на базе хаба NetConnect на северо-западе Германии. Представитель компании Сергей Куприянов уточнил РБК, что намерение «рассмотреть вопрос» о поставках на Украину и принципы ценообразования зафиксированы в протоколе по транзиту газа, который «Газпром» и «Нафтогаз» подписали 20 декабря. По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, Москва и Киев обсудят этот вопрос после новогодних праздников.

Согласно договоренностям между двумя компаниями, контракт на поставки российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен на пять лет. Объем транзита составит 225 млрд куб. м.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Украина, поставки газа, «Газпром»
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