В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза (Energy Community) подтвердил, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины, ГТСУ, отделен от «Нафтогаза» в соответствии с требованиями европейского законодательства. Об этом говорится в сообщении секретариата.

В нем отмечается, что такое решение стало следствием принятия Верховной радой закона об анбандлинге «Нафтогаза». ГТСО заработает в качестве независимого системного оператора с 1 января 2020 года.

Создание независимого оператора требовалось из-за норм Третьего энергетического ЕС, которые предписывали разделить функции транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.

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