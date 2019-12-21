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Политика ,  
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Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что тариф, который установит Украина на транзит российского газа в Европу, является коммерческой тайной. Об этом он сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

Это тайна «прежде всего «Нафтогаза Украины», сказал он. Тариф будет соответствовать требованиям европейского законодательства. Его установит Украина, которая взяла на себя роль регулятора в этом процессе.

В то же время министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал, что будет «некоторое увеличение тарифа». Козак в ответ на это заявил, что «не знает», на сколько. По его словам, это «проблема «Нафтогаза». Связано это с тем, что если тариф на прокачку газа будет «ниже размера этой услуги, то это будут дополнительные доходы «Нафтогаза Украины». Если тариф будет выше, то это коммерческие риски «Нафтогаза Украины».

По мнению Дмитрия Козака, украинской компании с украинскими же госорганами решать эту проблему «легче», так как там заинтересованы в прибыли, нежели России «отсюда спорить, доказывать».

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед
Бизнес

Ранее «Нафтогаз» проводил расчеты тарифа по новому европейскому законодательству, согласно которому при бронировании объема прокачки 60 млрд куб. м цена за 1 тыс. куб. м на 100 км составит $3,21, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56. В 2019 году транзит российского газа оценивался компанией в $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали протокол о поставках газа в Европу через территорию Украины сроком на пять лет. Компании также договорились отказаться от судебных разбирательств. Кроме того, согласно документу будет снят арест с активов и имущества «Газпрома». При этом российская компания обязалась выплатить до 29 декабря «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 года.

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу
Экономика

В документе также указано, что «Нафтогаз» и «Газпром» могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе германского газового хаба NCG. На саммите «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин заявлял, что Украина может получать газ дешевле, чем она покупает его сейчас через Европу, на 20–25%.

Предыдущий контракт на транзит газа истекал 31 декабря этого года.

Теги: Украина, транзит, «Нафтогаз Украины»
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