Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что тариф, который установит Украина на транзит российского газа в Европу, является коммерческой тайной. Об этом он сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

Это тайна «прежде всего «Нафтогаза Украины», сказал он. Тариф будет соответствовать требованиям европейского законодательства. Его установит Украина, которая взяла на себя роль регулятора в этом процессе.

В то же время министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал, что будет «некоторое увеличение тарифа». Козак в ответ на это заявил, что «не знает», на сколько. По его словам, это «проблема «Нафтогаза». Связано это с тем, что если тариф на прокачку газа будет «ниже размера этой услуги, то это будут дополнительные доходы «Нафтогаза Украины». Если тариф будет выше, то это коммерческие риски «Нафтогаза Украины».

По мнению Дмитрия Козака, украинской компании с украинскими же госорганами решать эту проблему «легче», так как там заинтересованы в прибыли, нежели России «отсюда спорить, доказывать».