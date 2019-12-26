Песков заявил о позволяющих достроить «Северный поток-2» мощностях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть определенные мощности, которые дают надежду на завершение проекта «Северный поток-2» в обозримой перспективе. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России трубоукладчик, который позволит закончить строительство трубопровода через несколько месяцев. При этом он отказался конкретизировать, о каких именно мощностях идет речь.

По словам представителя Кремля, он не может обозначить конкретный срок, в который предполагается завершить работу, но «чем раньше, тем лучше».

Санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток-2», соединяющего Россию и Германию по дну Балтийского моря, вступили в силу после подписания президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год на прошлой неделе.