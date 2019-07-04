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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
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К постройке «Северного потока-2» привлекут землесосы из Испании и с Кипра
В список кораблей, ведущих строительство газопровода, разрешено добавить более двух десятков иностранных судов разного назначения, от землесосов до якорезаводчиков
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении списка судов, допущенных к участию в строительстве морской части газопровода «Северный поток-2». Копия распоряжения есть у РБК, подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства. В соответствии с документом пограничный и таможенный контроль этих судов должны проводиться непосредственно в местах проведения работ, без их захода в российские порты.

В пояснительной записке к распоряжению, проект которого был подготовлен Минтрансом, необходимость такого порядка объясняется «характером организации работ по дноуглублению и обратной засыпке траншей», куда укладываются трубы.

В соответствии с распоряжением, подписанным в апреле 2019 года, к участию в строительстве «Северного потока-2» на таких условиях было допущено несколько десятков судов, ходящих под флагами других государств (в основном Норвегии, Кипра и ряда других стран). Теперь в целях своевременного завершения работ по проекту в список решено добавить еще 23 судна, в том числе два под российским флагом — буксир Argo и трубоукладочную баржу Fortuna.

Большинство оставшихся (12 из 21) ходит под флагом Нидерландов, кроме того, в списке есть суда под флагами Кипра, Испании, Бельгии, Финляндии и Великобритании. Назначение добавленных в список судов самое разное: среди них есть четыре самоотвозных трюмных землесоса, предназначенных для проведения дноуглубительных работ, а также буксиры, транспорты, камнеукладчики, якорезаводчики, грунтоотвозные баржи, суда снабжения и так далее.

В середине июня «Газпром» отчитался о строительстве 58,7% газопровода. Помимо Дании и России «Северный поток-2» пройдет через исключительные экономические зоны Германии, Швеции и Финляндии. Согласно проекту по нему планируется поставлять 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию и другие страны Европы. При этом протяженность каждой из двух ниток трубопровода составит 1224 км. В конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод достроят к концу 2019 года.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Полина Звездина
Теги: «Северный поток-2»
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