В Москве после стрельбы у здания ФСБ открыли движение по Большой Лубянке

В Москве после стрельбы у здания ФСБ открыли движение по Большой Лубянке

Автомобильное движение по улице Большая Лубянка в центре столицы снова открыто. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

В Мосгортрансе добавили, что транспорт в центре столицы «ходит привычными маршрутами».

В связи с инцидентом со стрельбой около зданий ФСБ на Большой Лубянке несколько улиц в центре столицы были перекрыты. Из-за этого автобусы № м2, м3, м5, м8, м9, м10, м27, 38, 101, 122, 144, 158, 904, К и электробусы № т25 временно ходили по измененным маршрутам.

Ограничения были установлены на вход и выход на станции метро «Лубянка». Пассажирам и автомобилистам рекомендовалось искать альтернативные пути.