На место стрельбы в районе Лубянки в Москве прибыл спецназ

На место стрельбы в районе Лубянки в Москве прибыл спецназ

На место стрельбы в районе Лубянки в Москве прибыл спецназ. Это следует из видеозаписи, которую опубликовала «Медиазона» в Twitter.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов в формах с нашивками.

Ка сообщил в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов, который находится рядом с местом стрельбы, силовики со щитами покинули эпицентр и не спеша пошли в здание ФСБ. Тем не менее, территория оцеплена, скорая увезла с Лубянки раненых.

Ранее стало известно, что у здания ФСБ на Кузнецком мосту в Москве произошла стрельба. По данным источника РБК, близкого к ФСБ, огонь из автомата Калашникова открыли в приемной спецслужбы. В результате на улице Большая Лубянка было перекрыто движение.