Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ

В сети появилась еще одна запись, на котором запечатлены моменты стрельбы около здания ФСБ в районе Лубянки. Видео публикует RT.

На кадрах, сделанных из соседнего здания, видно, как человек в темной одежде пригибаясь бежит вдоль здания центрального архива ФСБ в Фуркасовском переулке. Раздаются звуки выстрелов, около человека появляются облачка дыма. После этого он забегает за угол здания.

Инцидент со стрельбой произошел около 18 часов 19 декабря в районе комплекса зданий ФСБ в центре Москвы.

Известно, что неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. В результате он убил одного сотрудника ФСБ. Еще пятеро человек были ранены. Четверо из них — сотрудники спецслужб, еще один — гражданское лицо.