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Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ

В сети появилась еще одна запись, на котором запечатлены моменты стрельбы около здания ФСБ в районе Лубянки. Видео публикует RT.

На кадрах, сделанных из соседнего здания, видно, как человек в темной одежде пригибаясь бежит вдоль здания центрального архива ФСБ в Фуркасовском переулке. Раздаются звуки выстрелов, около человека появляются облачка дыма. После этого он забегает за угол здания.

Инцидент со стрельбой произошел около 18 часов 19 декабря в районе комплекса зданий ФСБ в центре Москвы.

Известно, что неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. В результате он убил одного сотрудника ФСБ. Еще пятеро человек были ранены. Четверо из них — сотрудники спецслужб, еще один — гражданское лицо.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
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На место происшествия прибыло спецподразделение «Альфа», бойцы которого ликвидировали стрелка. После его смерти саперы обследовали прилегающую территорию на наличие взрывных устройств.

СМИ назвали имя предполагаемого стрелка. Им оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.

Появилось видео момента ликвидации стрелка у здания ФСБ
Общество

В центре столицы из-за инцидента были усилены меры безопасности, часть улиц в районе Лубянки была перекрыта.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Теги: ФСБ, стрельба, Москва
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