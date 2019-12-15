Песков сообщил об отсутствии согласия между Путиным и Зеленским

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Президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский пока «далеки от согласия». Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра».

По его словам, стороны «начали разговаривать», но пока не могут прийти к соглашению по нескольким темам. О каких вопросах идет речь, Песков не уточнил. Это происходит из-за того, что российский и украинский лидеры «используют разную терминологию» (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что во время «нормандского саммита» Путин и Зеленский смогли пообщаться лично примерно 10–15 минут, пока их не прервал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Украинский президент, комментируя переговоры с Путиным на саммите, говорил, что с российским коллегой тяжело договариваться, так как он подробно изучает каждый вопрос, разбирает его «на детали». После этого начинается обсуждение «каждого слова», пояснял Зеленский. Украинский президент работает по принципу «раз-раз и решили вопрос», говорил про себя Зеленский. В то же время у Путина «биомеханика природная другая», добавил он.