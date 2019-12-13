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Политика ,  
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МИД сообщил о «разговоре на повышенных тонах» на саммите в Париже
Дискуссия во время «нормандского саммита» была острой и жесткой, особенно ее закрытая часть, заявил замглавы МИД Андрей Руденко. Участники переговоров переходили на повышенные тона
Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Charles Platiau / AP)

Участники переговоров «нормандского саммита» в Париже переходили на повышенные тона. Об этом замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил во время выступления на площадке клуба «Валдай». Трансляция велась в YouTube.

«Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах, и какое-то время там даже были идеи серьезным образом переработать документ, который был согласован в сентябре (речь идет о проекте итогового коммюнике. — РБК)», — сказал Руденко, отметив, что такое решение «предотвратила твердость» президента Владимира Путина.

«Дискуссия, насколько я могу представить, была весьма откровенной. Порой весьма острая, жесткая, особенно ее закрытая часть. Обсуждались все вопросы, связанные с реализацией минского комплекса мер. Стороны привезли с собой совершенно разные базовые подходы к проблеме», — добавил Руденко. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский хотел внести изменения в минские соглашения, тогда как российская сторона хотела оставить их «как есть».

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Сурков назвал слова Авакова о саммите в Париже фантазиями пьяного

Это не первое заявление, в котором упоминается о напряженной атмосфере «нормандского саммита». Глава украинского МВД Арсен Аваков после переговоров заявил, что некоторые представители российской делегации «немножко позволяли себе лишнего». В итоге, по его словам, Зеленский «сорвался» на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Аваков также отметил, что у помощника российского президента Владислава Суркова «сдали нервы», когда стороны обсуждали передачу украинской стороне контроля над границей. По его словам, тот бросил бумаги на стол и закричал: «Мы так не договаривались».

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О чем «нормандская четверка» договорилась и не договорилась в Париже

Сурков не подтвердил то, что переговоры были трудными или «эмоционально заряженными». Он назвал слова Авакова «фантазиями», отметив, что его «близко не подпустили к переговорам». Сурков добавил, что украинский глава МВД «активно допивал вино», оставшееся после ужина лидеров «нормандской четверки», и призвал не верить словам пьяного человека.

Теги: МИД, «нормандский формат», переговоры
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