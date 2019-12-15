Кремль заявил о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

По словам Пескова, Путин и Зеленский общались вдвоем на протяжении 10–15 минут. «Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в «нормандском формате», — сообщил он

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Во время «нормандского саммита» президент Франции Эмманюэль Макрон прервал личный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра».

По словам Пескова, Путин и Зеленский общались вдвоем на протяжении 10–15 минут, что «не так коротко». «Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в «нормандском формате», — сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

«Нормандский саммит» (Россия, Украина, Франция и Германия) состоялся в Париже 9 декабря. По его итогам было принято коммюнике, которое среди прочего называет минские соглашения основой для урегулирования конфликта в Донбассе. На этом в первую очередь настаивает Россия.

Тем не менее на пресс-конференции после саммита канцлер Германии Ангела Меркель допустила пересмотр минских соглашений, чтобы сделать их «более гибкими». Позднее об этом же заявил Зеленский и упомянул, что необходимо изменить пункт о передаче Киеву границы с Россией в Донбассе уже после проведения там местных выборов. Песков признавал, что во время саммита между лидерами четырех стран «были попытки» вести разговор на повышенных тонах, однако назвал беседу «рабочей».