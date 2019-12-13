Политика , 13 дек, 12:35
0
Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о готовности «сто раз» пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Крым. Об этом передает корреспондент РБК.
«Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять минские договоренности», — заявил Песков.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.