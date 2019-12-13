Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о готовности «сто раз» пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Крым. Об этом передает корреспондент РБК.

«Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять минские договоренности», — заявил Песков.

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