Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже

Российский президент Владимир Путин скрупулезно разбирает каждый вопрос, поэтому с ним тяжело договариваться, заявил его украинский коллега Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК.

По его словам, Путин говорит «о каждом вопросе подробно». «Разбирает этот вопрос на детали, <...> и мы начинаем даже каждое слово урегулировать. То есть это сложно», — сказал Зеленский. По его словам, он «другой человек: раз-раз и договорились», у Путина же иная «природная биомеханика».

Ранее в Париже завершилась встреча в «нормандском формате» с участием Франции, Германии, России и Украины. В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос. По окончании встречи также был принят документ по урегулированию конфликта в Донбассе. Позднее Зеленский назвал состоявшиеся переговоры «ничьей».