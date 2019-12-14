Песков ответил на сообщения о разговоре «на повышенных тонах» в Париже

Песков ответил на сообщения о разговоре «на повышенных тонах» в Париже

Во время саммита «нормандской четверки» в Париже были попытки вести разговор на повышенных тонах, однако разговор был рабочим. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Попытки были. Разговор был рабочий», — заявил он.

Ранее замглавы российского МИДа Андрей Руденко сообщил, что дискуссия во время саммита в Париже была острой и жесткой. «Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах», — отметил он.

По словам замминистра, особенно это касалось закрытой части беседы, в ходе которой ее участники обсуждали реализацию минских соглашений. В частности, рассказал Руденко, президент Украины Владимир Зеленский хотел внести в них изменения, а российская сторона настаивала на том, чтобы оставить все «как есть».