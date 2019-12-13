Главы еще двух регионов решили сделать выходным 31 декабря

Для сотрудников бюджетных организаций решили сделать нерабочим 31 декабря. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов, сообщает «Клопс».

«Документ уже готов, мы его скоро подпишем, скорее всего, поручение такое есть», — сказал Алиханов. Он добавил, что выступает против того, чтобы просто сделать последний день года выходным, поэтому рабочим днем для бюджетников станет суббота, 28 декабря.

С таким же предложением выступили власти Сахалина, передает ТАСС. Губернатор региона Валерий Лимаренко уже подписал соответствующий указ, порекомендовав перенести рабочий день на 28 декабря не только для работников бюджетных организаций, но и для прочих форм собственности.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пишет Е1, также подписал распоряжение перенести выходной с 28 декабря на 31-е. Однако, отмечает издание, новый режим работы будет касаться только госслужащих областного правительства, а также подчиненных Куйвашева.