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Путин попрощался с Лужковым в храме Христа Спасителя
Владимир Путин и вдова Юрия Лужкова Елена Батурина   (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя, где сейчас проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, передает корреспондент РБК.

Глава государства возложил цветы к гробу экс-мэра и сел в первом ряду рядом со вдовой Лужкова Еленой Батуриной.

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Прощание с Юрием Лужковым в Москве. Фоторепортаж

Ранее на церемонию прощания с Лужковым приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Также в храм Христа Спасителя прибыли министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, депутаты Госдумы, глава Сбербанка Герман Греф.

С самого утра 12 декабря в храм начали прибывать политики, общественники, представители бизнеса, медийные личности. Отпевание Лужкова совершил патриарх Кирилл. В связи с церемонией прощания, которая продлится до 14:00, движение в центре столицы частично ограничено. После этого экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище.

Общество
В храме Христа Спасителя началось прощание с Лужковым

Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в Мюнхене. Он поступил в больницу с инфарктом, ему сделали операцию, но после этого у Лужкова остановилось сердце.

Ранее Путин выразил семье и близким умершего свои соболезнования. В телеграмме он охарактеризовал Лужкова как настоящего градоначальника, «яркого и смелого политика» и «неравнодушного человека».

Юрий Лужков возглавлял Москву на протяжении 18 лет: с 1992 по 2010 год.

Теги: Владимир Путин, Юрий Лужков
Материалы по теме
На прощание с Лужковым приехал мэр Москвы Сергей Собянин
Общество
Батурина приехала в храм Христа Спасителя на прощание с Лужковым
Общество
В храме Христа Спасителя началось прощание с Лужковым
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