Путин попрощался с Лужковым в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя, где сейчас проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, передает корреспондент РБК.
Глава государства возложил цветы к гробу экс-мэра и сел в первом ряду рядом со вдовой Лужкова Еленой Батуриной.
Ранее на церемонию прощания с Лужковым приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Также в храм Христа Спасителя прибыли министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, депутаты Госдумы, глава Сбербанка Герман Греф.
С самого утра 12 декабря в храм начали прибывать политики, общественники, представители бизнеса, медийные личности. Отпевание Лужкова совершил патриарх Кирилл. В связи с церемонией прощания, которая продлится до 14:00, движение в центре столицы частично ограничено. После этого экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище.