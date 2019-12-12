Путин попрощался с Лужковым в храме Христа Спасителя

Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в Мюнхене. Он поступил в больницу с инфарктом, ему сделали операцию, но после этого у Лужкова остановилось сердце.

Ранее Путин выразил семье и близким умершего свои соболезнования. В телеграмме он охарактеризовал Лужкова как настоящего градоначальника, «яркого и смелого политика» и «неравнодушного человека».

Юрий Лужков возглавлял Москву на протяжении 18 лет: с 1992 по 2010 год.