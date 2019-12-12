Общество , 12 дек, 11:17
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Прощание с Юрием Лужковым в Москве. Фоторепортаж
В Москве в храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым. Экс-мэр столицы умер 10 декабря в Мюнхене на 84-м году жизни. Он руководил Москвой с 1992 по 2010 год. Как проходит прощание с Лужковым — в фоторепортаже РБК
Движение на прилегающих к храму улицах ограничено. Предполагается, что прощание продлится до 14:00
Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина (в центре) и их дочери Ольга (слева) и Елена
Глава Минобороны Сергей Шойгу
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов
Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова
Глава Сбербанка Герман Греф (справа)
Слева направо: вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, работающий в столичном правительстве со времен Лужкова
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский (слева в центре)
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
Художник Александр Шилов
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст
Министр культуры Владимир Мединский
Глава МВД Владимир Колокольцев
Глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Бывший префект столичного Северного административного округа Олег Митволь
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Вице-премьер Ольга Голодец
Народный артист России Олег Газманов
Слева направо, на первом плане: дочь Юрия Лужкова Елена, вдова экс-мэра Елена Батурина, их дочь Ольга Лужкова, брат Юрия Лужкова Сергей, сын Юрия Лужкова Александр
Отпевание провел патриарх Кирилл
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище