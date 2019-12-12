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Общество ,  
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Прощание с Юрием Лужковым в Москве. Фоторепортаж

В Москве в храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым. Экс-мэр столицы умер 10 декабря в Мюнхене на 84-м году жизни. Он руководил Москвой с 1992 по 2010 год. Как проходит прощание с Лужковым — в фоторепортаже РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Движение на прилегающих к храму улицах ограничено. Предполагается, что прощание продлится до 14:00
Фото: Андрей Любимов / РБК
Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина (в центре) и их дочери Ольга (слева) и Елена
Фото: Андрей Любимов / РБК
Глава Минобороны Сергей Шойгу
Фото: Андрей Любимов / РБК
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова
Фото: Андрей Любимов / РБК
Глава Сбербанка Герман Греф (справа)
Фото: Андрей Любимов / РБК
Слева направо: вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
Фото: Андрей Любимов / РБК
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, работающий в столичном правительстве со времен Лужкова
Фото: Андрей Любимов / РБК
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Фото: Андрей Любимов / РБК
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина
Фото: Андрей Любимов / РБК
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский (слева в центре)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Андрей Любимов / РБК
Художник Александр Шилов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст
Фото: Андрей Любимов / РБК
Министр культуры Владимир Мединский
Фото: Андрей Любимов / РБК
Глава МВД Владимир Колокольцев
Фото: Андрей Любимов / РБК
Глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин
Фото: Андрей Любимов / РБК
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Андрей Любимов / РБК
Бывший префект столичного Северного административного округа Олег Митволь
Фото: Андрей Любимов / РБК
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Фото: Андрей Любимов / РБК
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Андрей Любимов / РБК
Вице-премьер Ольга Голодец
Фото: Андрей Любимов / РБК
Народный артист России Олег Газманов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Слева направо, на первом плане: дочь Юрия Лужкова Елена, вдова экс-мэра Елена Батурина, их дочь Ольга Лужкова, брат Юрия Лужкова Сергей, сын Юрия Лужкова Александр
Фото: Андрей Любимов / РБК
Отпевание провел патриарх Кирилл
Фото: Андрей Любимов / РБК
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Теги: мультимедиа, Юрий Лужков, мэр
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