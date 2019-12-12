Батурина приехала в храм Христа Спасителя на прощание с Лужковым

Батурина приехала в храм Христа Спасителя на прощание с Лужковым

Елена Батурина и дочери Елена и Ольга (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и ее дочери приехали в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с ним, передает корреспондент РБК.

Проститься с Лужковым прибыли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным, глава Сбербанка Герман Греф.

Прощание с экс-мэром продлится до 14:00, отпевание будет проводить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого, в 15:30, Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы писателя Сергея Михалкова.

Лужков умер 10 декабря в мюнхенской клинике «Гроссхадерн». Ему было 83 года. Главный врач больницы Карл-Вальтер Яух сообщил, что причиной смерти Лужкова стала остановка сердца после операции. Экс-мэр поступил в медицинское отделение с инфарктом. Врач рассказал, что бывший мэр столицы давно страдал сердечным заболеванием и был частым пациентом клиники.