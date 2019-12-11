Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в одном из отделений мюнхенской клиники «Гроссхадерн» после операции, в медучреждение он поступил с инфарктом. Об этом в интервью РЕН ТВ заявил главный врач больницы Карл-Вальтер Яух.

По его словам, Лужков давно страдал сердечным заболеванием и часто приезжал в клинику. Экс-мэру в неотложном порядке провели обследование сердца. Выяснилось, что все важные сосуды были закрыты. Их удалось открыть с помощью катетера. Но затем состояние Лужкова ухудшилось, сердечная мышца начала кровоточить.

«Ему стало немного лучше, хотя у него всегда была плохая способность сердца. Затем его состояние снова ухудшилось, сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца», — сказал он.

Медики провели повторную катеризацию, чтобы остановить кровотечение, но состояние сердца было «достаточно плохим, что не позволило избежать остановки» органа. Яух отметил, что выявить подобное осложнение удается достаточно редко.