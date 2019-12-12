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На прощание с Лужковым приехал мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Андрей Любимов / РБК

Преемник Юрия Лужкова на посту мэра столицы Сергей Собянин прибыл на прощание с политиком в храм Христа Спасителя, передает корреспондент РБК.

Он возложил букет к гробу и выразил соболезнования вдове экс-мэра Елене Батуриной и ее детям.

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Прощание с Юрием Лужковым в Москве. Фоторепортаж

«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», — писал Собянин после смерти Лужкова на своей странице в Twitter.

Помимо Собянина на церемонию прибыли и другие представители руководства столицы. В их числе вице-мэр по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, которого на этот пост назначил Лужков в 2007 году. Также в храм приехали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Общество
В храме Христа Спасителя началось прощание с Лужковым

Прощание с Лужковым началось рано утром 12 декабря в храме Христа Спасителя. Экс-мэр столицы умер 10 декабря после операции на сердце в Мюнхене. Ему было 83 года. Он руководил Москвой с 1992 по 2010 год.

Теги: Юрий Лужков, храм Христа Спасителя, прощание, Москва
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В храме Христа Спасителя началось прощание с Лужковым
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