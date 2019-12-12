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В храме Христа Спасителя началось прощание с Лужковым
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В храме Христа Спасителя в Москве началась церемония прощания с экс-мэром столицы Юрием Лужковым, сообщает «РИА Новости».

Подходы к храму оцеплены, движение транспорта на прилегающих улицах ограничено. Как передает агентство, еще перед началом церемонии у храма начали собираться люди.

По планам, прощание продлится до 14:00. Отпевание проведет патриарх Кирилл. В 15:30 должны пройти похороны экс-мэра на Новодевичьем кладбище. Ранее стало известно, что политика похоронят близ писателя Сергея Михалкова.

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Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни. Он скончался в клинике в Мюнхене после операции на сердце. Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год.

Теги: Юрий Лужков, Храм Христа Спасителя, мэр Москвы
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