Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул

По мнению 47,5% россиян, для связанных с Новым годом праздников достаточно трех выходных. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса бронирований OneTwoTrip. В его опросе участвовали 1197 человек.

Исследование показало, что 38,7% респондентов считают идеальной продолжительностью новогодних каникул четыре-семь дней. Более длительные праздники хотели бы только 6,3% россиян, а 7,5% участников опроса могли бы совсем обойтись без отдыха, отметив Новый год.

Восьмидневными каникулами в 2020 году довольны 33,5% россиян, четверть респондентов отметила, что хотела бы не выходить на работу дольше.

Почти половине опрошенных (41%) неважно, сколько будут длиться новогодние каникулы, примерно треть из них считает, что и без того постоянно отдыхает.