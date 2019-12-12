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Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних каникул

По мнению 47,5% россиян, для связанных с Новым годом праздников достаточно трех выходных. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса бронирований OneTwoTrip. В его опросе участвовали 1197 человек.

Исследование показало, что 38,7% респондентов считают идеальной продолжительностью новогодних каникул четыре-семь дней. Более длительные праздники хотели бы только 6,3% россиян, а 7,5% участников опроса могли бы совсем обойтись без отдыха, отметив Новый год.

Восьмидневными каникулами в 2020 году довольны 33,5% россиян, четверть респондентов отметила, что хотела бы не выходить на работу дольше.

Почти половине опрошенных (41%) неважно, сколько будут длиться новогодние каникулы, примерно треть из них считает, что и без того постоянно отдыхает.

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В конце ноября депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. На заседании Совета по правам человека президент Владимир Путин отмечал, что услышал предложения по поводу того, чтобы объявить последний день года нерабочим. В декабре власти нескольких регионов, в том числе Псковской области, Крыма, Ставропольского края решили самостоятельно ввести выходной 31 декабря, а субботу, 28 декабря, сделать рабочей.

В конце ноября сервис продажи авиабилетов Biletix составил рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на Новый год. Наиболее дешевый билет на самолет в период с 29 декабря по 10 января можно купить в Минск (6,6 тыс. руб.). Перелет в Ригу, по данным сервиса, обойдется путешественникам в 6,7 тыс. руб., в Гюмри (Армения) — примерно в 11 тыс. руб., в венгерский Дебрецен и турецкий Стамбул — по 14,2 тыс. и 15 тыс. руб. соответственно.

Теги: новогодние праздники, Новый год
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