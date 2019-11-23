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Сервис для путешественников назвал выгодные направления на Новый год

Тревел-агентство Biletix составило рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на Новый год. С материалами аналитиков ознакомился телеканал RT.

Согласно данным агентства, самым выгодным направлением для путешествия в новогодние праздники будет Белоруссия. Авиабилеты из Москвы в Минск с обратным перелетом в период с 29 декабря по 10 января будут стоять в 6,6 тыс. рублей. В Ригу можно будет полететь за 6,7 тыс. руб. Перелет в Гюмри (Армения) составит около 11 тыс. руб., в Дебрецен (Венгрия) — 14,2 тыс. руб., а в Стамбул (Турция) — около 15 тыс. руб.

Самыми дешевые авиабилеты для путешествия по России можно будет приобрести в Нарзань, они обойдутся в 8,2 тыс. руб. В Самару, можно будет слетать за 8,4 тыс. руб. Стоимость билетов в Псков будет начинаться от 8,4 тыс. руб., билеты в Элисту обойдутся в 12,7 тыс. руб., а в Сочи — 13,1 тыс. руб.

По итогам 2019 года стоимость авиабилетов вырастет на 9–10%, говорил в сентябре заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров. По его словам, это связано с ростом цен на авиакеросин: за 2018 год топливо подорожало на 30%. На сайте АЭВТ сообщается, что в ассоциацию входят 27 авиакомпаний, включая Utair, «ВИМ-Авиа», Red Wings, «Саратовские авиалинии», NordStar и другие.

Теги: Новый год, авиабилеты
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