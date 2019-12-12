Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов

На этот Новый год затраты россиян на подарки впервые за пять лет превысят расходы на праздничный стол, утверждает Deloitte. Планируемый бюджет на праздники в этом году вырос на 14%

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На празднование приближающегося Нового года средний россиянин планирует потратить 19,3 тыс. руб., говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte «Новый год и Рождество 2020». Оно проводилось в восьми странах Западной и Восточной Европы, в том числе в России с 17 сентября по 20 октября 2019 года среди респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

По сравнению с прошлым годом ожидаемые расходы выросли на 14%. Тогда россияне планировали потратить в новогодние праздники 16,9 тыс. руб., но фактический бюджет, по информации Deloitte, оказался выше — 18,3 тыс. руб.

В этом году впервые за пять лет у нас потратят на новогодние подарки больше, чем на еду и напитки, — 46 против 43%, свидетельствуют результаты исследования. В абсолютных значениях это около 8,9 тыс. и 8,3 тыс. руб. соответственно. Год назад соотношение было 42 против 47%, или 7 тыс. против 7,9 тыс. руб. Здесь Россия практически сравнялась с Западной Европой, где на подарки приходится около половины новогоднего бюджета, отмечают в Deloitte.