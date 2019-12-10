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Экс-заммэра Москвы Ресин сравнил смерть Лужкова с уходом «целой эпохи»

Бывший первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин в беседе с РБК заявил, что потрясен смертью бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова.

«Он (Лужков. — РБК) всегда был очень спортивным и всегда себя чувствовал крепко. Рабочий день начинал в восемь утра, во сколько бы его ни закончил. Ушла целая эпоха», — сказал Ресин.

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По его словам, Москва под руководством Лужкова буквально «заново рождалась».

«Сейчас сложно перечислить все заслуги Юрия Михайловича, слишком всего много было, слишком остра сейчас потеря. Мы с ним не только вместе работали, но и вместе жили на даче и в квартире служебной. Мы все время вместе проводили. Я глубоко соболезную семье и друзьям», — добавил Ресин.

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Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев в беседе с РБК заявил, что Лужков был патриотом, верным сыном России и великим тружеником. «Где бы он ни работал, кем бы ни работал, с любовью и благодаря его природным качествам с большим желанием выполнял любую работу. Юрий Михайлович всю жизнь трудился, и где бы он ни трудился, в любой области он добивался успеха», — отметил Шаймиев.

Лужков умер 10 декабря в возрасте 83 лет в мюнхенской клинике, куда его доставили для проведения операции на сердце. 12 декабря в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет церемонию отпевания Лужкова. Как сообщили в мэрии Москвы, похоронят бывшего градоначальника на Новодевичьем кладбище.

Теги: Юрий Лужков, Минтимер Шаймиев, новости РБК
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