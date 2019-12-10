Экс-заммэра Москвы Ресин сравнил смерть Лужкова с уходом «целой эпохи»

Бывший первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин в беседе с РБК заявил, что потрясен смертью бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова.

«Он (Лужков. — РБК) всегда был очень спортивным и всегда себя чувствовал крепко. Рабочий день начинал в восемь утра, во сколько бы его ни закончил. Ушла целая эпоха», — сказал Ресин.

По его словам, Москва под руководством Лужкова буквально «заново рождалась».

«Сейчас сложно перечислить все заслуги Юрия Михайловича, слишком всего много было, слишком остра сейчас потеря. Мы с ним не только вместе работали, но и вместе жили на даче и в квартире служебной. Мы все время вместе проводили. Я глубоко соболезную семье и друзьям», — добавил Ресин.