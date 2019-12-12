Захарова заявила о новом подходе Украины к переговорам с Россией

В переговорах со стороны Киева изменилась не только тональность, но и сам подход, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она также отметила, что украинская сторона начала пользоваться «некими все-таки правовыми терминами» и двигаться в направлении «сочетания интересов различных сегментов общества». По словам Захаровой, изменения, может, и не «глобальные», но точно есть «некая большая реалистичность».

В Париже 9 декабря состоялась встреча лидеров «нормандской четверки» — Украины, России, Франции и Германии, главной темой которой было урегулирование конфликта в Донбассе. По итогам саммита был подписан итоговый документ, предусматривающий новое разведение военных сил и средств в регионе, улучшение отслеживания прекращения режима огня и продление особого статуса территории. Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о новом обмене заключенными, который должен состояться до конца года и о полномасштабном перемирии в регионе с 2020 года.