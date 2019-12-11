Киев исправил коммюнике «нормандского» саммита после требований ДНР

Офис президента Украины Владимира Зеленского исправил неточности в коммюнике, принятом по итогам переговоров в «нормандском формате», которые прошли 9 декабря в Париже. Это следует из новой версии документа. Соответствующее требование поставил Киеву глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Речь идет о втором пункте документа, в котором формулировку «всех правовых аспектах особого статуса» ранее заменили на «все правовые аспекты Закона об особом статусе», что не соответствовало английской версии документа. До изменений пункт звучал следующим образом: «...щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування». В исправленной версии — «.щодо всіх правових аспектів особливого порядку місцевого самоврядування (особливого статусу)».

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи. По его мнению, Киев умышленно исказил текст документа. Пушилин пояснил, что речь идет о формулировке «будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса», которую Киев изменил на обсуждение «всех правовых аспектов Закона об особом статусе». Пушилин отметил, что в Киеве «сужают понятие особого статуса до одного закона», в то время как речь идет о комплексе законов и соглашений.

Саммит «нормандской четверки» с участием участием лидеров России, Украины, Франции и Германии состоялся в Париже 9 декабря. На встрече стороны договорились о полном перемирии в Донбассе и обмене всеми удерживаемыми лицами до 2020 года.