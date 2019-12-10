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Политика ,  
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Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже
На переговорах в Париже Зеленский и Путин не смогли достичь окончательных договоренностей, а участники делегаций постоянно спорили о формулировках, рассказали в Кремле. Однако эту ситуацию Москва считает рабочей
Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Ludovic Marin / ТАСС)

На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы. Согласовать их не удалось, для этого будут новые переговоры, сообщил представитель президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков подтвердил, что на встрече Путина и Зеленского обсуждались темы, связанные с урегулированием газового спора Москвы и Киева.

Песков отметил, что во время переговоров участники постоянно выражали несогласие с теми или иными формулировками. Российская делегация заявила, что несогласна с термином «оккупированные территории». «Путин не согласен с этой формулировкой, но она используется. Это рабочая ситуация на переговорах», — объяснил Песков. При этом, отметил он, Россия не исключает компромиссов, однако они не должны означать отхода от минских соглашений. «В рамках того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, на любую гибкость готовы все», — подчеркнул представитель президента.

Политика
Итоги первого с Зеленским саммита в «нормандском формате». Главное

Кремль не исключает возможности изменения «нормандского формата», о котором говорил Владимир Зеленский, однако «изменять формат без согласования со всеми участниками невозможно и вряд ли это можно делать», заметил Песков. На «нормандских переговорах» большая часть вопросов касалась позиции самопровозглашенных республик, которые представлены на переговорах не были.

«Без их мнений и учета их точек зрения, а главное без контакта Киева с их представителями, — найти решение весьма и весьма сложно», — заключил Песков.

Фотогалерея 
Саммит в «нормандском формате» в Париже. Фоторепортаж

Встреча в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии, прошедшая накануне в Париже, стала первой с октября 2016 года. Владимир Зеленский характеризовал итоги переговоров как «ничью». По словам украинского президента, Путин стремился каждый вопрос обсудить подробно и «разобрать на детали». Зеленский пояснил, что сам себя считает человеком, который способен договариваться быстро, а Путина счел человеком «с иной биомеханикой».

В числе основных договоренностей, достигнутых в Париже, — обмен заключенными до конца года в формате «всех на всех» и полное прекращение огня в Донбассе к концу марта 2020 года.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин
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