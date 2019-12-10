Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже

На переговорах в Париже Зеленский и Путин не смогли достичь окончательных договоренностей, а участники делегаций постоянно спорили о формулировках, рассказали в Кремле. Однако эту ситуацию Москва считает рабочей

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Ludovic Marin / ТАСС)

На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы. Согласовать их не удалось, для этого будут новые переговоры, сообщил представитель президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков подтвердил, что на встрече Путина и Зеленского обсуждались темы, связанные с урегулированием газового спора Москвы и Киева.

Песков отметил, что во время переговоров участники постоянно выражали несогласие с теми или иными формулировками. Российская делегация заявила, что несогласна с термином «оккупированные территории». «Путин не согласен с этой формулировкой, но она используется. Это рабочая ситуация на переговорах», — объяснил Песков. При этом, отметил он, Россия не исключает компромиссов, однако они не должны означать отхода от минских соглашений. «В рамках того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, на любую гибкость готовы все», — подчеркнул представитель президента.

Кремль не исключает возможности изменения «нормандского формата», о котором говорил Владимир Зеленский, однако «изменять формат без согласования со всеми участниками невозможно и вряд ли это можно делать», заметил Песков. На «нормандских переговорах» большая часть вопросов касалась позиции самопровозглашенных республик, которые представлены на переговорах не были.