Песков счел неуместным говорить о победителях на «нормандском» саммите

Говорить о том, кто победил, а кто проиграл на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря неуместно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель после саммита назвала российского лидера Владимира Путина победителем, передает корреспондент РБК.

«Наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите», — сказал он.

Песков пояснил, что лидеры России, Украины, Германии и Франции преследовали одну цель — возобновить работу «нормандской четверки» после длительного перерыва, а также усилить процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.

Он добавил, что в ходе встречи были сделаны важные шаги в этом направлении, однако гораздо большее только предстоит сделать.