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Политика ,  
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Песков счел неуместным говорить о победителях на «нормандском» саммите

Говорить о том, кто победил, а кто проиграл на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря неуместно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель после саммита назвала российского лидера Владимира Путина победителем, передает корреспондент РБК.

«Наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите», — сказал он.

Песков пояснил, что лидеры России, Украины, Германии и Франции преследовали одну цель — возобновить работу «нормандской четверки» после длительного перерыва, а также усилить процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.

Фотогалерея 
Саммит в «нормандском формате» в Париже. Фоторепортаж

Он добавил, что в ходе встречи были сделаны важные шаги в этом направлении, однако гораздо большее только предстоит сделать.

Ранее «Коммерсант» писал, что после окончания встречи в «нормандском формате» Меркель «без особой радости» сказала Путину, что на переговорах он был победителем.

Саммит «нормандской четверки» завершился в Париже 9 декабря. По его итогам был принят документ по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Позднее состоялась двусторонняя встреча Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой они договорились обменять заключенных до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.

Теги: Кремль, Ангела Меркель, Владимир Путин, саммит, «нормандская четверка»
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