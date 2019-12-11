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Адвокат Соколова назвал ожидаемые сроки психиатрической экспертизы

Психолого-психиатрическая экспертиза, назначенная обвиняемому в убийстве аспирантки СПбГУ историку Олегу Соколову, должна завершиться в январе 2020 года. Об этом заявил адвокат историка Александр Почуев на пресс-конференции по делу об убийстве девушки, передает корреспондент РБК.

По его словам, согласно приказу Минздрава от 2017 года, срок проведения экспертизы составляет 30 дней, соответственно сторона защиты ожидает ее окончания в начале января.

«Но эксперты могут запросить дополнительные материалы, и экспертиза может продлиться дольше. Реально минимум — начало, максимум — конец января», — добавил Почуев.

Сам адвокат поделился мнением, что Соколов до совершения преступления «был здоров».

Фотогалерея 
Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве Соколовым. Фоторепортаж

На прошлой неделе Почуев сообщил, что Соколова направили на психолого-психиатрическую экспертизу. В ОНК Москвы говорили, что его перевели в институт им. Сербского.

Доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. При нем был обнаружен пакет с двумя женскими руками, позже, в ходе обыска в квартире Соколова, были обнаружены другие части тела девушки, окровавленная пила и мелкокалиберный обрез. По факту произошедшего Главное следственное управление по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК «Убийство».

Октябрьский суд Санкт-Петербурга 11 ноября вынес решение о заключении Олега Соколова под стражу до 8 января 2020 года. 30 ноября его перевезли и петербургского СИЗО «Кресты» в Москву, после чего 2 декабря историк был помещен в психбольницу СИЗО «Бутырка».

Теги: историк, СПбГУ, студентка, новости РБК, убийство
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