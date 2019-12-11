Адвокат Соколова назвал ожидаемые сроки психиатрической экспертизы

Психолого-психиатрическая экспертиза, назначенная обвиняемому в убийстве аспирантки СПбГУ историку Олегу Соколову, должна завершиться в январе 2020 года. Об этом заявил адвокат историка Александр Почуев на пресс-конференции по делу об убийстве девушки, передает корреспондент РБК.

По его словам, согласно приказу Минздрава от 2017 года, срок проведения экспертизы составляет 30 дней, соответственно сторона защиты ожидает ее окончания в начале января.

«Но эксперты могут запросить дополнительные материалы, и экспертиза может продлиться дольше. Реально минимум — начало, максимум — конец января», — добавил Почуев.

Сам адвокат поделился мнением, что Соколов до совершения преступления «был здоров».