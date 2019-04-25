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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Политика ,  
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Глава МИД Венгрии назвал неприемлемым закон о языке на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой Украины закон об исключительных правах украинского языка по сравнению с другими. Об этом сообщает Hurado.

Министр выразил надежду, что «на основе взаимного уважения и желания найти решение» Венгрия сможет прояснить ситуацию с законами, которые затрагивают венгерскую общину, с новым президентом. Он добавил, что заявления победителя президентских выборов Владимира Зеленского дают повод для надежды.

Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка

Ранее Верховная рада приняла закон, закрепляющий за украинским языком исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в стране. Документ обязывает руководство страны, парламентариев, судей и прокуроров, сотрудников Нацбанка, педагогов и врачей, работающих в госучреждениях, использовать украинский язык при исполнении служебных обязанностей. При этом закон не касается частного общения и религиозных обрядов. Действующий президент Петр Порошенко назвал принятие закона историческим решением. Зеленский заявил, что закон о языке был принят без необходимых обсуждений с общественностью.

Теги: Венгрия, Украина, украинский язык
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