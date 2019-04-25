Глава МИД Венгрии назвал неприемлемым закон о языке на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой Украины закон об исключительных правах украинского языка по сравнению с другими. Об этом сообщает Hurado.

Министр выразил надежду, что «на основе взаимного уважения и желания найти решение» Венгрия сможет прояснить ситуацию с законами, которые затрагивают венгерскую общину, с новым президентом. Он добавил, что заявления победителя президентских выборов Владимира Зеленского дают повод для надежды.

Ранее Верховная рада приняла закон, закрепляющий за украинским языком исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в стране. Документ обязывает руководство страны, парламентариев, судей и прокуроров, сотрудников Нацбанка, педагогов и врачей, работающих в госучреждениях, использовать украинский язык при исполнении служебных обязанностей. При этом закон не касается частного общения и религиозных обрядов. Действующий президент Петр Порошенко назвал принятие закона историческим решением. Зеленский заявил, что закон о языке был принят без необходимых обсуждений с общественностью.