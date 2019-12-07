Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
«Уфа» выиграла два выездных матча подряд в чемпионате России Спорт, 21:52 Орешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко Политика, 21:46 Путин и Лукашенко решили встретиться снова через две недели Политика, 21:46 Пленник пледа или диванный эксперт: чем заняться на Новый год. Тест РБК и Huawei, 21:34 Российские биатлонисты остались без наград в эстафете на этапе Кубка мира Спорт, 21:29 Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для журналистов Политика, 21:27 В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после ДТП со школьниками Общество, 21:19 Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов Политика, 21:09 Минтруд предложил платить стипендию ищущим работу россиянам старше 50 лет Общество, 20:56 Суд арестовал сбившего трех человек у станции МЦК водителя Общество, 20:54 Адвокат Соколова ответил на слова о сроках его психиатрической экспертизы Общество, 20:52 Тренер ЦСКА нецензурно оскорбил арбитра после матча с «Краснодаром» Спорт, 20:50 Тренд будущего: колонизация Марса и коммерческое использование космоса РБК и Райффайзенбанк, 20:41 МЧС опубликовало фото и видео с места ДТП в Нижнем Новгороде Общество, 20:41
Политика ,  
0 
Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов

В Сочи закончились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает корреспондент РБК. Они продлились более пяти часов.

Встреча глав двух государств состоялась в Сочи. Лидеры России и Белоруссии провели переговоры с участием делегаций от обеих стран, после чего Путин и Лукашенко перешли к общению в формате тет-а-тет. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах в Сочи лидеры двух стран обсудят вопросы углубления интеграции.

В ходе встречи Лукашенко заявил, что цель его приезда — анализ хода Договора о Союзном государстве. По словам белорусского лидера, Минску нужны только равные условия. Лукашенко также отметил, что при интеграции с Россией Белоруссии не нужны дешевые газ и нефть, заявив о готовности Минска покупать российский газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель.

Политика
Лукашенко сообщил Путину о выводах после чтения Telegram-каналов

В день встречи лидеров России и Белоруссии в Минске прошли несанкционированные акции протеста, участники которых выступают против углубления интеграции с Москвой.

Фотогалерея 
В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией. Фоторепортаж

Интеграцию России и Белоруссии предусматривает подписанный 8 декабря 1999 года Договор о создании Союзного государства.

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, переговоры
Материалы по теме
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
Общество
Лукашенко на встрече с Путиным назвал подходящие цены на газ и нефть
Общество
Лукашенко сообщил Путину о выводах после чтения Telegram-каналов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter