Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов

В Сочи закончились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает корреспондент РБК. Они продлились более пяти часов.

Встреча глав двух государств состоялась в Сочи. Лидеры России и Белоруссии провели переговоры с участием делегаций от обеих стран, после чего Путин и Лукашенко перешли к общению в формате тет-а-тет. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах в Сочи лидеры двух стран обсудят вопросы углубления интеграции.

В ходе встречи Лукашенко заявил, что цель его приезда — анализ хода Договора о Союзном государстве. По словам белорусского лидера, Минску нужны только равные условия. Лукашенко также отметил, что при интеграции с Россией Белоруссии не нужны дешевые газ и нефть, заявив о готовности Минска покупать российский газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель.

В день встречи лидеров России и Белоруссии в Минске прошли несанкционированные акции протеста, участники которых выступают против углубления интеграции с Москвой.