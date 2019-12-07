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Лукашенко сообщил Путину о выводах после чтения Telegram-каналов
Глава Белоруссии заявил, что целью его визита в Сочи является анализ Договора о союзном государстве. Лукашенко также отметил, что Минск не просит у Москвы дешевого газа или нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «почитал Telegram-каналы» перед встречей с главой России Владимиром Путиным в Сочи, передает корреспондент РБК.

Лукашенко отметил, что также посмотрел российские телеканалы. По его словам, ознакомившись с российскими СМИ, белорусский лидер пришел к выводу о том, что «все задаются вопросом» о том, с какой целью он прибыл на встречу с президентом России.

«Мы действительно немало сделали, но мало говорим о том, что сделали, а надо было бы», — заявил он, уточнив, что приехал в Сочи исключительно «чтобы анализировать ход нашего договора (Договора о союзном государстве — РБК). Лукашенко также напомнил, что Минск и Москва «давно договорились» о том, что люди и хозяйственные субъекты двух стран должны иметь равные условия для жизни.

«Равные условия — больше ничего не надо», — заявил белорусский лидер, отметив, что Минск не обращается к Москве с просьбами «дешевого газа, дешевой нефти». По словам Лукашенко, Белоруссия готова «и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать по 63 доллара за баррель» при условии, что это обеспечит равные условия для белорусских предприятий и их конкурентов.

«В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений», — отметил глава Белоруссии, сообщив, что этот вопрос является «единственной проблемой», работу над которой ведут правительства двух стран.

Политика
Лидеры России и Белоруссии разыграют интеграционные карты в Сочи

Встреча двух президентов началась в Сочи 7 декабря. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко должны обсудить интеграцию России и Белоруссии, включая «дорожные карты» и вопросы по газу, а также крупные инвестиционные проекты.

6 декабря этого года в Сочи состоялись переговоры между премьер-министрами двух стран Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом. В ходе встречи глава российского кабмина заявил, что в России нет «антибелорусских элементов», влияющих на проводимую страной политику. Ранее Лукашенко сообщал, что «антибелорусское окружение» Путина оказывает на него давление по вопросам создания Союзного государства. При этом глава Белоруссии уточнял, что Минск стремится к конструктивному взаимодействию с Москвой, однако оно должно основываться на принципе равноправия.

Политика
Лукашенко заявил о давлении «антибелорусского окружения» на Путина

Экономическая интеграция между Россией и Белоруссией изначально предусматривалась еще Договором о создании союзного государства от 8 декабря 1999 года. В документе затрагиваются вопросы налоговой, тарифной и денежной политики, а также синхронизации законодательства двух стран. Активное обсуждение вопроса об экономической интеграции началось в марте этого года. Ожидается, что в ходе встречи Путина и Лукашенко в Сочи лидеры подпишут итоговый план интеграции между Россией и Белоруссией.

Авторы: Инна Сидоркова, Влада Ольшанская
Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Telegram
Материалы по теме
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
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Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным
Политика
Лукашенко заявил о давлении «антибелорусского окружения» на Путина
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