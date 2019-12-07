Лукашенко сообщил Путину о выводах после чтения Telegram-каналов

Глава Белоруссии заявил, что целью его визита в Сочи является анализ Договора о союзном государстве. Лукашенко также отметил, что Минск не просит у Москвы дешевого газа или нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «почитал Telegram-каналы» перед встречей с главой России Владимиром Путиным в Сочи, передает корреспондент РБК.

Лукашенко отметил, что также посмотрел российские телеканалы. По его словам, ознакомившись с российскими СМИ, белорусский лидер пришел к выводу о том, что «все задаются вопросом» о том, с какой целью он прибыл на встречу с президентом России.

«Мы действительно немало сделали, но мало говорим о том, что сделали, а надо было бы», — заявил он, уточнив, что приехал в Сочи исключительно «чтобы анализировать ход нашего договора (Договора о союзном государстве — РБК). Лукашенко также напомнил, что Минск и Москва «давно договорились» о том, что люди и хозяйственные субъекты двух стран должны иметь равные условия для жизни.

«Равные условия — больше ничего не надо», — заявил белорусский лидер, отметив, что Минск не обращается к Москве с просьбами «дешевого газа, дешевой нефти». По словам Лукашенко, Белоруссия готова «и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать по 63 доллара за баррель» при условии, что это обеспечит равные условия для белорусских предприятий и их конкурентов.

«В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений», — отметил глава Белоруссии, сообщив, что этот вопрос является «единственной проблемой», работу над которой ведут правительства двух стран.