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В Минске люди вышли протестовать против интеграции Белоруссии с Россией
В центре города проходят две акции протеста. В рамках одной из них люди выстроились в шеренгу вдоль проспекта Независимости. На другой произошла потасовка с милицией. Среди участников насчитывается несколько сотен человек
Фото: Татьяна Зенькович / EPA /ТАСС

В центре Минска проходят несанкционированные с городскими властями акции против углубления интеграции Белоруссии с Россией. В ней участвуют сотни представителей белорусской оппозиции. Об этом сообщает Tut.by.

Одна из них получила название «живая цепь». Ее организовали представители движения «Свежий ветер». Они призвали местных жителей выстроиться в шеренгу вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка со стороны Национального банка.

В этой акции принимают участие около 200 человек. Некоторые держат в руках красно-белые флаги. Пока милиция не применяла силу в отношении активистов, но предупредила их о незаконности происходящего, призвав разойтись.

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Вторая акция проходит на Октябрьской площади. К 12:05 по местному времени (совпадает с московским) на ней собрались около 300 человек. В руках люди держат плакаты с призывами отказаться от интеграции с Россией. Один из участников пришел с плакатом «Лукашенко на объединение никогда не пойдет». К 13:00 на площади уже присутствовали уже около 500 человек.

На площади присутствуют сотрудники правоохранительных органов в штатском, которые снимают всех присутствующих на камеры, отмечает портал. «Люди попытались подняться на ступеньки Дворца Республики, милиционеры выстроились цепью и не пустили их, случилась потасовка», — утверждается в материале.

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После этого милиционеры все же решили уступить ступеньки дворца участникам акции, куда поднялись члены различных партий и движений. Они выступают с призывами к собравшимся остаться до полуночи и «отстаивать независимость, пока в Сочи ее продают».

7 декабря во второй половине дня должна состояться встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На ней главы государств должны обсудить перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Программа экономической интеграции двух стран изначально была заложена еще в Договоре о Союзном государстве России и Белоруссии от 8 декабря 1999 года. Активное обсуждение этой темы началось в марте этого года. Итоговый план интеграции двух стран должен быть подписан на предстоящей встрече Путина и Лукашенко.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, интеграция, протесты, Минск
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