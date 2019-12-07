В Минске люди вышли протестовать против интеграции Белоруссии с Россией

В центре Минска проходят несанкционированные с городскими властями акции против углубления интеграции Белоруссии с Россией. В ней участвуют сотни представителей белорусской оппозиции. Об этом сообщает Tut.by.
Одна из них получила название «живая цепь». Ее организовали представители движения «Свежий ветер». Они призвали местных жителей выстроиться в шеренгу вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка со стороны Национального банка.
В этой акции принимают участие около 200 человек. Некоторые держат в руках красно-белые флаги. Пока милиция не применяла силу в отношении активистов, но предупредила их о незаконности происходящего, призвав разойтись.
Вторая акция проходит на Октябрьской площади. К 12:05 по местному времени (совпадает с московским) на ней собрались около 300 человек. В руках люди держат плакаты с призывами отказаться от интеграции с Россией. Один из участников пришел с плакатом «Лукашенко на объединение никогда не пойдет». К 13:00 на площади уже присутствовали уже около 500 человек.