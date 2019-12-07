В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией. Фоторепортаж

Представители оппозиции Белоруссии во время несанкционированной акции против углубления интеграции республики с Россией

Протестующие собрались днем на Октябрьской площади, где провели стихийный митинг. После этого они колонной прошли по проспекту Независимости к Дому правительства

Оппозиционер поэт Владимир Некляев во время акции

По данным правозащитного центра «Вясна», на Октябрьской площади собрались до 730 человек. Сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец призвал участников акции не расходиться «до ночи»







Акция «живая цепь», организованная общественной компанией «Свежий ветер». Организаторы призвали жителей Минска выстроиться в цепочку вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка