Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
The Hollywood Reporter включил «Левиафана» в список лучших фильмов Общество, 17:41 В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией. Фоторепортаж Общество, 17:38  В Роскомнадзоре ответили на сообщения о блокировке статьи The Village Технологии и медиа, 17:34 Российский лыжник победил на этапе Кубка мира Спорт, 17:33 Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины» Политика, 17:31 Суд арестовал бывшую замглавы Щелково по делу о мошенничестве на ₽2 млн Общество, 17:25 В Киеве сообщили о принятии основного сценария реинтеграции Донбасса Политика, 17:20 «Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу Экономика, 17:13 «Мегасайенс»: что исследует российская фундаментальная физика РБК и Нацпроект «Наука», 17:10 Умер сыгравший в сериале «Друзья» актер Рон Либман Общество, 16:59 ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA Спорт, 16:58 Лукашенко заявил о готовности покупать российский газ за $200 Общество, 16:39 Тренер «Оренбурга» подал в отставку после крупного поражения от «Тамбова» Спорт, 16:28 Эксперт заявил в конгрессе США о риске 6 млн финансистов потерять работу Технологии и медиа, 16:23
Общество ,  
0 
В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией. Фоторепортаж
В Минске прошла несогласованная акция протеста против «глубокой интеграции с Россией», сообщает Tut.by. Организаторы призвали участников выстроиться вдоль проспекта Независимости в живую цепь. Протестующие начали акцию на Октябрьской площади, а затем колонной прошли по проспекту Независимости к Дому правительства. По данным белорусского правозащитного центра «Вясна», в митинге приняли участие порядка 730 человек. Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко должны согласовать «дорожные карты» экономической интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства



 
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС
Представители оппозиции Белоруссии во время несанкционированной акции против углубления интеграции республики с Россией
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Протестующие собрались днем на Октябрьской площади, где провели стихийный митинг. После этого они колонной прошли по проспекту Независимости к Дому правительства
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Оппозиционер поэт Владимир Некляев во время акции
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
По данным правозащитного центра «Вясна», на Октябрьской площади собрались до 730 человек. Сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец призвал участников акции не расходиться «до ночи»


 
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Акция «живая цепь», организованная общественной компанией «Свежий ветер». Организаторы призвали жителей Минска выстроиться в цепочку вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
По данных местных СМИ, ​милиция никого не задерживала, однако предупреждала участников акции, что мероприятие незаконно, предлагая мирно разойтись
Теги: мультимедиа, Белоруссия
Материалы по теме
Белоруссия назвала требования по цене на российский газ после интеграции
Экономика
Лидеры России и Белоруссии разыграют интеграционные карты в Сочи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter