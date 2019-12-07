Общество , 07 дек, 17:38
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В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией. Фоторепортаж
В Минске прошла несогласованная акция протеста против «глубокой интеграции с Россией», сообщает Tut.by. Организаторы призвали участников выстроиться вдоль проспекта Независимости в живую цепь. Протестующие начали акцию на Октябрьской площади, а затем колонной прошли по проспекту Независимости к Дому правительства. По данным белорусского правозащитного центра «Вясна», в митинге приняли участие порядка 730 человек. Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко должны согласовать «дорожные карты» экономической интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства
Представители оппозиции Белоруссии во время несанкционированной акции против углубления интеграции республики с Россией
Протестующие собрались днем на Октябрьской площади, где провели стихийный митинг. После этого они колонной прошли по проспекту Независимости к Дому правительства
Оппозиционер поэт Владимир Некляев во время акции
По данным правозащитного центра «Вясна», на Октябрьской площади собрались до 730 человек. Сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец призвал участников акции не расходиться «до ночи»
Акция «живая цепь», организованная общественной компанией «Свежий ветер». Организаторы призвали жителей Минска выстроиться в цепочку вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка
По данных местных СМИ, милиция никого не задерживала, однако предупреждала участников акции, что мероприятие незаконно, предлагая мирно разойтись