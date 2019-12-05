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Экономика ,  
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Россия назвала сроки новых переговоров по транзиту газа через Украину

Переговоры России, Украины и Евросоюза по газу могут пройти на следующей неделе. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак, передает ТАСС.

Изначально встреча должна была пройти 5 декабря. Однако, Минэнерго Украины подтвердили, что этот раунд переговоров не состоится. В министерстве отметили, что «дата не подтверждена».

По словам Новака, стороны могут встретиться «в любом момент». По его словам, главным условием является то, чтобы «Газпром» и «Нафтогаз» подготовили бумаги, необходимые для заключения соглашения. При этом компании должны решить два вопроса — это «урегулирование задолженности» и «судебные споры», сказал российский министр энергетики. Главное, чтобы «стороны были нацелены», уточнил он.

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Сергей Кондратьев Транзитное уравнение: каким будет новое газовое соглашение с Украиной

Транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 31 декабря 2019 года. Ранее Россия, Украина и Евросоюз провели несколько раундов переговоров для дальнейшего разрешения вопроса, однако конкретных договоренностей достичь не удалось.

18 ноября «Газпром» официально предложил «Нафтогазу» на выбор: или продлить существующий контракт или заключить новый договор на один год. Российская компания выставила условия, среди которых был отказ от претензий в судах, прекращение разбирательств там и другие. Однако премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что Киев не заинтересован во временном соглашении.

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Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми условия по транзиту газа, которые Киев выдвигает для Москвы. При этом российский президент выразил надежду на то, что данную ситуацию удастся изменить. В частности, он предположил, что требования Киева — это «запросная позиция» и в дальнейшем все же удастся согласовать иные цены на транзит.

Теги: Александр Новак, Украина, транзит газа
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