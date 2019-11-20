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Киев заявил об отсутствии интереса к промежуточному газовому контракту

Украина не заинтересована в заключении промежуточного контракта на транзит российского газа с «Газпромом» сроком на один год. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук на брифинге, трансляцию вел «Громадське ТБ».

По словам украинского премьера, Киев считает приемлемым для себя подписание долгосрочного контракта, который будет обеспечивать «с одной стороны, полноценное использование ГТС», а также энергетическую безопасность Украины и Европы.

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Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря этого года. 18 ноября «Газпром» направил в «Нафтогаз» предложение продлить соглашение или заключить новый договор о транзите газа через Украину сроком на один год. Одно из условий — отказ «Нафтогаза» от судебных исков к «Газпрому» в международном арбитраже, а также отзыв ходатайства об инициировании Еврокомиссией расследования против компании. В украинском Минэнерго такие условия сочли неприемлемыми.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания будет вести переговоры с «Газпромом» по газу исключительно в трехстороннем формате.

Теги: Украина, Газпром, Нафтогаз
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