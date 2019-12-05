Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся

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Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится. Об этом сообщает телеканал Hromadske со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Дата переговоров не подтверждена», — заявили в министерстве, подтвердив, что 5 декабря переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом не будет.

2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил журналистам, что следующий раунд переговоров может состояться 5 декабря.

«Украинская и европейская стороны готовы к переговорам каждый день... Ближайшие даты: это может быть 5 декабря предварительно», — заявил Оржель.

На следующий день министр энергетики России Александр Новак подтвердил возможность проведения встречи 5 декабря, но лишь при готовности компаний.