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Экономика ,  
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Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом
Фото: Сергей Чужаков / AP

Россия обсуждает возможность выплаты $3 млрд поставками газа. Об этом сообщил в эфире «Радио НВ» исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По словам топ-менеджера, министр энергетики России Александр Новак «признал», что «они [Россия] обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа». Витренко не уточнил, где об этом говорил Новак и при каких обстоятельствах.

Вечером в пятницу, 29 ноября, Новак делал заявление о переговорах Киева и Москвы по газу. Однако он говорил, что на российско-украинских переговорах в принципе обсуждается урегулирование спора о задолженности на $3 млрд. При этом министр отказался говорить, с помощью какого механизма разрешения задолженностей это будет проведено и будет ли проведено в принципе.

Экономика
Глава Минэнерго отреагировал на идею Киева вернуть долг «Газпрома» газом

«Об этом рано говорить», — заявил Новак. Он добавил, что об этом должны договориться между собой «Газпром» и «Нафтогаз» самостоятельно. «Должны договориться», — сказал глава Минэнерго.

В свою очередь, Витренко говорил, что в «публичных заявлениях» российской стороны в Киеве «видят определенный прогресс». По словам Витренко, переговоры касаются газа на $3 млрд. «Это очень много газа», — сказал Витренко.

Экономика
Глава Минэнерго отреагировал на идею Киева вернуть долг «Газпрома» газом

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску «Нафтогаза» против «Газпрома», обязывающее российскую компанию выплатить украинской стороне (учитывая ее долг перед «Газпромом») $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. По данным «Нафтогаза», к середине этого года общая задолженность возросла до $2,817 млрд в связи с начислением процентов за просрочку платежа.

В ноябре текущего года Витренко заявил, что «Нафтогаз» предпочел бы получить выплаты деньгами, однако готов рассмотреть вариант, предусматривающий погашение задолженности газом. Москва предлагала обнулить все претензии.

«Газпром» в июне 2018 года добился того, что решение Стокгольмского арбитража было приостановлено. Компания заявляла, что это лишило «Нафтогаз» оснований для того, чтобы арестовать активы «Газпрома». Украинская компания это решение оспорила.

Теги: Украина, Александр Новак, Минэнерго России
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«Нафтогаз» выразил готовность принять от «Газпрома» $3 млрд газом
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