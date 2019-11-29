Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

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Россия обсуждает возможность выплаты $3 млрд поставками газа. Об этом сообщил в эфире «Радио НВ» исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По словам топ-менеджера, министр энергетики России Александр Новак «признал», что «они [Россия] обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа». Витренко не уточнил, где об этом говорил Новак и при каких обстоятельствах.

Вечером в пятницу, 29 ноября, Новак делал заявление о переговорах Киева и Москвы по газу. Однако он говорил, что на российско-украинских переговорах в принципе обсуждается урегулирование спора о задолженности на $3 млрд. При этом министр отказался говорить, с помощью какого механизма разрешения задолженностей это будет проведено и будет ли проведено в принципе.

«Об этом рано говорить», — заявил Новак. Он добавил, что об этом должны договориться между собой «Газпром» и «Нафтогаз» самостоятельно. «Должны договориться», — сказал глава Минэнерго.