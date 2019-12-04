Путин назвал условия Киева по транзиту газа неприемлемыми

Владимир Путин (Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters)

Транзит газа через Украину может продолжиться и после завершения текущего контракта, однако сейчас те условия, которые выдвигает Киев, для Москвы неприемлемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров с сербским лидером Александром Вучичем, передает корреспондент РБК.

«Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, возможные условия, которые нам пока предлагают украинские транзитеры, они экономически неприемлемы для нас», — сказал российский президент. В то же время он заметил, что Москва рассчитывает на возможность добиться изменения этой ситуации. Он предположил, что требования Киева — это «запросная позиция» и в дальнейшем все же удастся согласовать иные цены на транзит.

О том, что условия Украины по новым транзитным тарифам не могут быть приняты Россией, до этого заявил и глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Вопросов достаточно много, в том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины», — говорил он.

Срок действия контракта на транзит газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря. Договориться о заключении нового договора стороны пока не успели. «Газпром» уже направлял свое официальное предложение в Киев. Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что в этом письме «Газпром» пригрозил «перекрыть вентиль» в 10:00 1 января.