В РАТЭК назвали вредным закон о предустановке российского ПО на гаджеты

В РАТЭК назвали вредным закон о предустановке российского ПО на гаджеты

Закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны — вредная и непродуманная инициатива. Об этом РБК сообщил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

По его мнению, разработчики ПО начнут бороться за то, чтобы попасть в реестр правительства, а не за потребителя и улучшение качества приложений.

«Мелкие компании останутся за бортом, а в реестр попадут крупные фирмы, которым не будет смысла совершенствовать свои продукты. Там, где нет конкуренции, все превращается в болото», — убежден Гуськов.

Представитель РАТЭК заявил, что с рынка могут уйти многие производители, а оставшиеся сократят ассортимент продуктов и поднимут на них цену. Кроме того, вырастет доля «серой» (несертифицированной) техники.