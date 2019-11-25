Совфед утвердил закон о предустановке российского софта на гаджеты

Совфед утвердил закон о предустановке российского софта на гаджеты

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сенаторы одобрили законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на гаджеты, предназначенные к продаже в России, сообщается на сайте Совета Федерации.

Теперь документ должен подписать президент России Владимир Путин. После этого поправки к закону «О защите прав потребителей» вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Согласно поправкам, за отказ от предустановки российского софта будет предусмотрена административная ответственность: для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 тыс. до 500 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Документ внесли в Думу в июле, его авторы Сергей Жигарев (ЛДПР), Владимир Гутенев («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ) и Алексей Канаев («Единая Россия»).