Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой отклонить законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на гаджеты. Копия обращения к Путину за подписью президента ассоциации Александра Онищука есть в распоряжении РБК.

По мнению предпринимателей, применение закона окажет негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского софта, а также приведет к ее монополизации. Онищук также указал на то, что Госдума не проводила предварительных парламентских слушаний и какого-либо иного необходимого для принятия закона обсуждения с деловым и экспертным сообществом.

Кроме того, по мнению ассоциации, требования нового закона нарушают принципы Всемирной торговой организации (ВТО) в части создания преференций для российских разработчиков ПО. Вступление закона в силу также чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри ЕАЭС, снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения, говорится в обращении.

21 ноября Госдума приняла закон, обязывающий производителей гаджетов предустанавливать на них программное обеспечение российского производства. 25 ноября его одобрили в Совете Федерации, документ должен подписать президент России Владимир Путин. В случае принятия поправки к закону «О защите прав потребителей» вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Согласно документу за отказ от предустановки российского программного обеспечения будет предусмотрена административная ответственность: для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 тыс. до 500 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.