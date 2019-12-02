В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс. Об этом сообщает ТАСС.

Он начался в 20:20 и продлился более двух часов. В кинотеатре шел фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор», который также показывали на открытии большого зала «Соловья» 1 марта 1989 года.

Киноцентр прекратит свою работу 2 декабря. Здание снесут, а на его месте планируется строительство 21-этажного комплекса. В нем будут расположены детский реабилитационный центр с бассейном и тренажерными залами, кафе, выставочная галерея и кинозалы.

Собственник «Соловья» Вадим Меркин заявлял, что кинотеатр необходимо снести, так как здание не соответствует требованиям безопасности. По его словам, согласно новому проекту, в комплексе 3,5 тыс. кв. м отведут под кинозалы.