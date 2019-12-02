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В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс

В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс. Об этом сообщает ТАСС.

Он начался в 20:20 и продлился более двух часов. В кинотеатре шел фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор», который также показывали на открытии большого зала «Соловья» 1 марта 1989 года.

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Собственник показал проект 21-этажного здания на месте «Соловья»

Киноцентр прекратит свою работу 2 декабря. Здание снесут, а на его месте планируется строительство 21-этажного комплекса. В нем будут расположены детский реабилитационный центр с бассейном и тренажерными залами, кафе, выставочная галерея и кинозалы.

Собственник «Соловья» Вадим Меркин заявлял, что кинотеатр необходимо снести, так как здание не соответствует требованиям безопасности. По его словам, согласно новому проекту, в комплексе 3,5 тыс. кв. м отведут под кинозалы.

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Защитники киноцентра «Соловей» подали иск к Собянину

Активисты создавали петицию против сноса киноцентра, которая собрала более 107 тыс. подписей. В его защиту также высказывались министр культуры Владимир Мединский и режиссер Никита Михалков, который попросил мэрию Москвы выкупить и сохранить «Соловей».

Теги: Москва, киноцентр
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